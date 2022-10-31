В краевом центре каникулы продлятся до 6 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодаре усилят меры безопасности во время школьных каникул. Такое поручение дал и. о. главы города Максим Слюсарев.

В краевом центре школьники будут отдыхать до 6 ноября. В это время городские службы проверят ограждения на стройплощадках, усилят наблюдение вблизи водоемов, проверят дорожные знаки и светофоры и побеседуют с родителями и детьми о безопасности на спортплощадках, во время катания на роликах и самокатах.

- Осень на Кубани мягкая, уверен, на этой неделе во дворах и на улицах будет очень много детей. Поэтому прошу обратить пристальное внимание на меры безопасности, - сказал Максим Слюсарев.