На дорогах Адыгеи за выходные задержали 10 пьяных водителей

По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 8 аварий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее в выходные дни задержали 10 пьяных водителей. Каждый из них привлечен к административной ответственности.

Кроме того, на дорогах республики случилось 25 ДТП без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе в Майкопе.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 8 аварий. В четырех случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в пяти – из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», административные протоколы составили и в отношении 35 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за время с 29 по 30 октября в республике выявили 616 нарушений дорожных правил.