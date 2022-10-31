Победителями конкурса «Большая перемена» стали 24 школьника Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Победителями конкурса «Большая перемена» стали 24 школьника Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Финал проходил в Международном детском центре «Артек», куда прибыли 1,5 тысячи школьников из всех регионов. Кубань представляли 79 учащихся, прошедших на заключительный этап.

Победителями стали восемь школьников из Краснодара, шесть - из Новороссийска, по двое – из Сочи и Кавказского района, по одному - из Анапы, Сириуса, Динского, Каневского, Лабинского и Славянского районов.

- Десять учащихся 9-10-х классов получат гранты в размере 200 тысяч рублей, 14 одиннадцатиклассников – по одному миллиону рублей. Ребята, вы – молодцы! Поздравляю с победой! Так держать! - поздравила победителей вице-губернатор края Анна Минькова.

Кроме того, в тридцатку лучших школ по результатам конкурса вошли гимназии № 18 Краснодара и №1 Новороссийска. Учреждения получат по два миллиона рублей грантов на развитие образовательной среды.