Около 5000 человек стали участниками социально-образовательного проекта РНКБ "Энергия Юга"

Фото предоставлено пресс-службой РНКБ

Около 5000 человек приняли участие в занятиях разными видами спорта, стали слушателями онлайн-лекций и участниками викторин в рамках масштабного социально-образовательного проекта банка РНКБ «Энергия Юга». Программа предусматривала бесплатные занятия в четырех направлениях: спорт, здоровье, экология, творчество.

На протяжении трех недель занятия проходили ежедневно в трех городах – Симферополе, Севастополе и Краснодаре, а к интерактивным лекториям и конкурсам могли присоединиться онлайн все желающие.

Проект был направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни и формирование новых полезных привычек. Самыми популярными стали занятия в формате "антистресс" – йога, стретчинг, пилатес, а также танцевальные тренировки – зумба, хип-хоп, танцевальный фитнес. Самому младшему участнику проекта было 16 лет, самому старшему – 74 года, при этом 75% участников – это женщины, остальные – мужчины.

Кроме того, в рамках проекта в трех городах прошла акция по очистке природных территорий, в которой могли принять участие все желающие. Более 100 неравнодушных к проблемам экологии волонтеров собрали за день около тонны мусора, большая часть которого отправится на переработку и будет использована вторично.

- Мы получили огромное количество благодарностей и положительных отзывов от участников проекта, - говорит начальник Управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин. – Очень рады, что наш замысел удался в самом главном – многие участники делились своими успехами, причем они не только приобретали лучшую физическую форму, но и в целом меняли к лучшему качество жизни. Здорово, что такие проекты приносят яркие эмоции и ощутимую пользу. Искренне благодарим за помощь и поддержку представителей местных властей в Республике Крым, Севастополе и Краснодаре, которые помогли в реализации и организации нашего проекта.