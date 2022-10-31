Прапорщик полиции Виктор Колеса и сержант полиции Артем Ли Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре росгвардейцы помогли 15-летней девочке, которую укусила собака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Все произошло по улице Казачьей краевого центра. К росгвардейцам обратилась 15-летняя напуганная девочка, которую укусила собака.

Прапорщик полиции Виктор Колеса и сержант полиции Артем Ли до приезда медиков обработали рану и передали девочку скорой.

- Информацию об инциденте сотрудники Росгвардии передали полицейским, - сообщили в пресс-службе ведомства.