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НовостиОбщество31 октября 2022 11:27

В Краснодаре росгвардейцы помогли 15-летней девочке, которую укусила собака

Сотрудники ведомства оказали доврачебную помощь и передали пострадавшую медикам
Светлана ОВДЕЙ
Прапорщик полиции Виктор Колеса и сержант полиции Артем Ли Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Прапорщик полиции Виктор Колеса и сержант полиции Артем Ли Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре росгвардейцы помогли 15-летней девочке, которую укусила собака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Все произошло по улице Казачьей краевого центра. К росгвардейцам обратилась 15-летняя напуганная девочка, которую укусила собака.

Прапорщик полиции Виктор Колеса и сержант полиции Артем Ли до приезда медиков обработали рану и передали девочку скорой.

- Информацию об инциденте сотрудники Росгвардии передали полицейским, - сообщили в пресс-службе ведомства.