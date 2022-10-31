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НовостиОбщество31 октября 2022 11:38

В Сочи над морем 31 октября могут образоваться смерчи

На курорте объявлено штормовое предупреждение
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи над морем 31 октября могут образоваться смерчи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи над морем 31 октября могут образоваться смерчи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Штормовое предупреждение по смерчам объявлено в Сочи. Воронки могут образоваться до конца 31 октября.

- В период 14:00-15:00 и до конца суток 31 октября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Если смерч выйдет на сушу, то необходимо укрыться в канаве, яме, овраге или впадине.

При возникновении ЧС жителям и гостям города необходимо обращаться в экстренные службы по номерам «112», «01» и «101».