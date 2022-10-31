На базе Ушаковки создан штаб Всероссийского движения добровольцев #МЫВМЕСТЕ

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова вызвались помогать в работе стоянок для водителей, которые ожидают очередь на Керченскую переправку. Отряд из 10 человек, так называемые транспортные волонтеры, отправились на место и выполняли самые разные задачи.

- На призыв поработать на стоянках сразу откликнулось больше трех десятков курсантов, пришлось даже устроить отбор. К Керченской переправе отправились 10 человек. Волонтеры раздавали людям воду, рубили дрова, помогали в работе полевой кухни и даже наводили порядок на территории, - сообщили в пресс-службе университета.

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Признаться честно, мы были готовы к большему объему работы. К моменту «высадки нашего десанта», дальнобойщиков, ожидающих возможности переправиться, было не больше двух десятков человек. Отработали мы целый день, помогали по хозяйству, наводили порядок, со всем справились, проблем не возникло. Собственно, для нас это не в новинку, ведь мы привыкли самостоятельно следить за чистотой в кубриках и экипажах, - отметил руководитель университетского штаба движения #МЫВМЕСТЕ, второкурсник Судомеханического факультета Сергей Бакши.

В первые дни работы штаба в Ушаковке сформировался отряд из 80 курсантов. Ребята уже патронируют три новороссийские семьи мобилизованных и активно занимаются сбором гуманитарной помощи. Кстати, уже четырежды на Донбасс отправлялась «гуманитарка», которую собирали именно ушаковцы, сейчас формируется очередная партия.