СК «Семья» получила 6,9 млрд рублей на строительство ЖК «Друзья» по улице Западный обход

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья

Строительная компания приступила к строительству жилого комплекса «Друзья» в районе пересечения ул. Западный Обход и ул. Кудухова. Комплекс состоит из двух очередей строительства, рассчитанных на 1499 квартир и 65 тысяч квадратных метров жилья. Финансовый партнер строительства – Банк ДОМ.РФ – открыл застройщику кредитную линию на 6,9 млрд рублей.

«Строительство ЖК «Друзья» ведется согласно 214-ФЗ, сдача первой очереди запланирована на 3 квартал 2024 года. Дольщики могут быть спокойны за свои средства: оплата за квартиру вносится на эскроу-счет в Банке ДОМ.РФ, который является нашим надежным партнером. В банке деньги будут храниться до завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию», – сообщила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

«Банк ДОМ.РФ укрепляет свои позиции на рынке проектного финансирования, развивая сотрудничество с застройщиками в регионах. На средства банка жилье строят в четырех из восьми регионов Южного федерального округа, объем открытых девелоперам кредитных линий в ЮФО достиг 166 млрд рублей. Застройщик «Семья» для нас стратегический партнер, мы финансируем уже несколько его проектов», – сказал управляющий директор Южного регионального центра Банка ДОМ.РФ Кирилл Зарочинцев.

ЖК «Друзья» находится в развитом районе: в окружении семь супермаркетов, два гипермаркета, шесть детских садов, три парка, остановки общественного транспорта. По информации Администрации Краснодара, в 2022 году начнутся работы по строительству новой трамвайной ветки, которая соединит ул. Западный обход с другими районами города. Также в микрорайоне предусмотрена собственная социальная инфраструктура: новая школа на 1550 мест и детский сад на 240 мест, который возводит СК «Семья».

Первая очередь ЖК «Друзья» включает в себя два девятиэтажных литера на 720 квартир и 720 машиномест, которые будут расположены на наземном и многоуровневом паркинге. На первом этаже расположатся кафе, магазины, заведения для досуга и образования. Для самых маленьких жителей комплекса на первом этаже будет работать детская игровая комната, а для детей постарше – коворкинг. Посещать добрососедские локации жители смогут бесплатно.

В ЖК «Друзья» – тихие и безопасные дворы без машин, в которых можно спокойно гулять и не бояться за ребенка. Обилие зелени и деревьев располагает к пребыванию на свежем воздухе, к тому же локации для спорта и активных игр расположены в стороне от зон отдыха. Для детей предусмотрены современные игровые комплексы, качели, площадка для командных игр, для родителей – беседки, лавочки, велодорожки.

Фасад дома отличается стильным и лаконичным обликом с панорамным остеклением балконов и лоджий. Все окна – энергосберегающие, помогают сохранить тепло в квартирах зимой и не дают зною проникнуть внутрь летом. Планировки квартир тщательно продуманы, в них легко сделать перестановку благодаря правильной эргономике помещений. Во всех квартирах ширина комнат свыше 3 м., площадь санузлов – от 4 кв.м, глубина балконов и лоджий – до 1,5 м. В квартирах много света благодаря высоким потолкам 2,85 м и панорамным выходам на балконы и лоджии.

Квартиры сдаются в предчистовой отделке «white box», которая позволяет сразу перейти к чистовому ремонту – установлены радиаторы, входная дверь, проведена разводка электричества до розеток и выключателей, стены оштукатурены. На полу – идеально ровная стяжка, на 40% превышающая по характеристикам стандартную, и обеспечивающая усиленную шумоизоляцию.

СК «Семья» – одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным Единого ресурса застройщиков (erzrf.ru), по итогам 2021 года компания вошла в ТОП-3 застройщиков Кубани по объему ввода жилья, а с июля входит в тройку по потребительским качествам жилых комплексов. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир.