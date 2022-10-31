31 октября АСК начала выдачу ключей в литерах 7,8 ЖК «Спортивный парк»

Жилой комплекс «Спортивный парк» расположен в микрорайоне Новознаменский. Фото: ООО "Альфа".

31 октября 2022 года строительная компания «АСК» (входит в состав AVA Group) начала выдачу ключей собственникам квартир литеров 7,8 ЖК «Спортивный парк» в жилом районе Новознаменский, города Краснодара.

260 дольщиков за 2 дня получат ключи от своих квартир. Осмотр, выдача ключей и подписание документов происходит по заранее разработанному графику. Для удобства организован трансфер от объекта до офиса застройщика для оформления документов. На территории комплекса дольщиков встречают инженеры застройщика и компании генерального подряда, которые отвечают на вопросы новоселов и помогают с приемкой квартиры.

Жилой комплекс «Спортивный парк» расположен в микрорайоне Новознаменский, в Карасунском административном округе Краснодара. Площадь застройки – 8 ГА, на которых размещены 13 домов средней этажности. Реализация жилого комплекса подходит к завершению в соответствии со сроками проектной декларации. Последние два дома проекта, литеры 9 и 10, введены в эксплуатацию, дольщики получат ключи в первых числах декабря.

От компании «АСК» и линии генерального подряда «Грант Строй» поздравляем жителей «Спортивного парка» с новосельем. Желаем легкого обустройства и счастья в новой квартире.

В рамках концепции социальной ответственности, компания АСК проводит экологические и спортивные мероприятия с жителями сданных домов. Так, в 2022 году жители «Спортивного парка» и ЖК «Марсель» совместно с застройщиком посадили деревья в районном сквере и обустроили новую клумбу, тем самым внесли свой вклад в благоустройство жилого района и показали положительный пример детям. Такая практика способствует не только сохранению благоприятной экологической обстановки, но и развитию атмосферы добрососедства.

На территории ЖК «Спортивный парк» ведутся работы по обустройству еще одного сквера, который войдет в территорию благоустройства жилого комплекса. Планируется основные работы завершить в текущем году.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 9 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. В 2022 году холдинг AVA Group одержал победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» XIV Федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, представив жилой комплекс элит-класса Role Clef в г. Краснодар.