В Туапсинском районе продлили проверку хаотичной застройки Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе продлили проверку хаотичной застройки. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на заседании межведомственной комиссии.

Так, в муниципалитете обнаружили факты хаотичной застройки, вырубки лесов, дефицит социальной инфраструктуры. Сотрудники минприроды региона выявили нарушения при включении в границы населенных пунктов почти четырех тысяч участков. Департаменты архитектуры и имущественных отношений изучили 700 участков, по части из которых также обнаружили нарушения.

- Разрешения на строительство гостиниц и многоквартирных домов не учитывали достаточное количество парковочных мест, благоустройство и озеленение. Межведомственная комиссия подготовила и утвердила план мероприятий по устранению замечаний, - сообщил вице-губернатор Евгений Наумов.

Кроме того, нарушения обнаружены при организации работы пляжей. Так, на пляжных территориях сел Ольгинка и Дедеркой уже демонтировали все нестационарные объекты, еще шесть - в Джубге. А требование о сносе 19 объектов торговли на набережной в Лермонтово направили в суд.

- Несмотря на положительную динамику, по ряду курортных территорий работа по демонтажу еще не проведена. Направили письмо в администрацию Туапсинского района для принятия мер, - отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Глава региона поручил расторгнуть договоры с недобросовестными предпринимателями, арендующими пляжи.

- Необходимо проконтролировать, чтобы снос таких объектов не стал временной мерой, связанной с окончанием сезона. Мы не должны допускать появление подобных точек на пляжах, - отметил Вениамин Кондратьев. - Туапсе и его поселения в первую очередь курортная территория. Она должна быть комфортной для жизни и отдыха со сбалансированной застройкой. Важно устранить нарушения и закрепить соблюдение всех норм в новом Генплане.

Отмечается, что межведомственная комиссия будет находиться в муниципалитете еще две недели.