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НовостиОбщество31 октября 2022 12:20

Пункт сбора помощи пострадавшим после крушения самолета в Ейске открылся по новому адресу

Он работает на базе Дома офицеров по улице Победы, 105.
Светлана ОВДЕЙ
Теперь пункт сбора помощи работает на базе Дома офицеров Фото: t.me/BublikRomanEisk

Теперь пункт сбора помощи работает на базе Дома офицеров Фото: t.me/BublikRomanEisk

Пункт сбора помощи пострадавшим после крушения самолета в Ейске открылся по новому адресу. Об этом сообщил глава Ейского района Кубани Роман Бублик.

Так, с 31 октября пункт работает на базе Дома офицеров по улице Победы, 105. Принести необходимые вещи можно с 12:00 до 20:00. До этого гуманитарную помощь собирали в районном Доме культуры.

- Помощь получили уже 145 семей. В пункте приема собрали 3,5 тысячи единиц предметов одежды, более 1,4 тысячи постельных принадлежностей, 1,3 тысячи предметов первой необходимости, - сообщили в оперативном штабе региона.

В пункте сбора помощи также принимают средства личной гигиены, продукты питания, в том числе овощи, фрукты и медикаменты.