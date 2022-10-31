Теперь пункт сбора помощи работает на базе Дома офицеров Фото: t.me/BublikRomanEisk

Пункт сбора помощи пострадавшим после крушения самолета в Ейске открылся по новому адресу. Об этом сообщил глава Ейского района Кубани Роман Бублик.

Так, с 31 октября пункт работает на базе Дома офицеров по улице Победы, 105. Принести необходимые вещи можно с 12:00 до 20:00. До этого гуманитарную помощь собирали в районном Доме культуры.

- Помощь получили уже 145 семей. В пункте приема собрали 3,5 тысячи единиц предметов одежды, более 1,4 тысячи постельных принадлежностей, 1,3 тысячи предметов первой необходимости, - сообщили в оперативном штабе региона.

В пункте сбора помощи также принимают средства личной гигиены, продукты питания, в том числе овощи, фрукты и медикаменты.