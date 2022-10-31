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НовостиОбщество31 октября 2022 12:22

Адыгея выполнила план по частичной мобилизации

Местным жителям прекратили вручать повестки
Валерия ГОДОВНИКОВА
Прием добровольцев и военнослужащих по контракту продолжается

Прием добровольцев и военнослужащих по контракту продолжается

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адыгея выполнила в полном объеме план частичной мобилизации. Военные комиссариаты прекратили выдачу повесток. Прием добровольцев и военнослужащих по контракту продолжается.

- Со своей стороны продолжаем помогать мобилизованным и добровольцам из Адыгеи. Это и региональные выплаты в размере 100 тысяч рублей, и снаряжение, которое приобретаем вместе с партией «Единая Россия», - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, оказывается всесторонняя помощь семьям мобилизованных жителей республики. Социальными службами проводится анкетирование таких семей для выявления проблем и оказания адресной помощи. Также их детям доступно бесплатное питание в школах и колледжах, отменена плата за посещение детсадов.