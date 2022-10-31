Черное море остыло до +19 градусов Фото: Олег УМАРОВ

Черное море у берегов Краснодарского края остыло до показателей июня. Столбики термометров опустились до отметки +19. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самая высокая температура 31 октября зафиксирована в Сочи. Здесь море остыло до +19. На градус ниже отмечены показатели в Новороссийске, Туапсе и Геленджике. До +17 градусов опустились столбики термометров в Анапе.

Вода в Азовском море остыла максимально до +11 градусов. Такая температура 31 октября зафиксирована в Темрюке. Теплее море в Приморско-Ахтарске и Ейске - +12 и +15 градусов соответственно.

Тем временем прогноз погоды на Черноморском побережье далеко не радует. Напомним, в Сочи до конца 31 октября объявлено штормовое предупреждение по смерчам. Воронки могут сформироваться на участке Магри - Веселое.