В мечтах о небе: бердвотчинг в «Абрау-Дюрсо на плавнях»

Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

Полет птиц завораживает. Ведь птицы – это связь человека с мечтой о небе. Что получится, если превратить процесс наблюдения в хобби? Новый тренд экотуризма – бердвотчинг. Особенно интересно изучать повадки птиц осенью, ведь в это время многие их представители собираются в стаи для дальнейшего странствия.

Что такое «бердвотчинг»? В переводе с английского это «наблюдение за птицами», в русском языке пока нет аналогов этому термину. Это увлечение давно популярно в Европе и Америке, а в России стало распространяться сравнительно недавно. По официальным данным, на территории нашей страны обитает около 800 видов птиц, из них более 60 можно увидеть в районе Азовских лиманов.

Утро и предзакатные часы считаются наиболее удачным временем для наблюдения. Для бердвотчинга лучше всего выбрать место, максимально удаленное от города, где птицы чувствуют себя свободно. Например, базу отдыха «Абрау-Дюрсо на плавнях» - местные егеря знают всё о пернатых и помогут добраться до самых «птичьих» мест.

Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

Любители наблюдать за птицами не зря выбирают это место. В хуторе Садки, расположенном в пригороде Приморско-Ахтарска, и близлежащих территориях большое разнообразие пернатых. Следить за их жизнью интересно и днем, и ночью, поэтому для удобства гостей на базе отдыха была построена мини-гостиница с рестораном. Желающие смогут наблюдать за птицами и в водной среде - совсем рядом расположен Кирпильский лиман, а на территории базы созданы декоративные пруды.

Любители смогут даже поохотиться и порыбачить здесь, взять в прокат водный и автотранспорт.

Бердвотчинг объединяет спокойный отдых, пользу прогулок на природе и развитие зоркости. Особенно почитаем такой досуг среди семей с детьми, ведь можно изучать птиц всем вместе на свежем воздухе.

Интересные факты:

- Бердвотчинг – это еще и помощь науке. Через интернет-сервисы, например, как eBird.org, орнитологи-любители делятся своими открытиями: уточняют ареал обитания, миграцию и другие особенности жизни птиц.

- Существует спортивный бердвотчинг, суть которого – увидеть и зафиксировать максимальное количество птиц за определенное время.

- Краснокнижные птицы, которых можно увидеть в регионе Приморско-Ахтарска: ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, морской зуёк, степная тиркушка, малая крачка и многие другие.

До встречи в «Абрау-Дюрсо на плавнях»!