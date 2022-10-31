Видеосервис Wink подготовил сказочную коллекцию к школьным каникулам

Фото: «Ростелеком»

«Красная Шапочка» (12+, с 1 ноября) — современное кинопрочтение старой сказки в жанре фэнтези. Юная обладательница красного головного убора (Таисья Калинина) — дочка храброго волкобоя, который погиб, защищая семью. Теперь подрастающему поколению самим придется отстаивать свой город от стаи лютых волков под предводительством фанатичного Вестара (Алексей Серебряков).

Новое воплощение еще одного всем известного сказочного персонажа можно увидеть в полнометражном комедийном мультфильме «Кощей. Похититель невест» (6+, с 1 ноября). Вечно молодой и очень стильный Кощей уже не первое столетие ищет себе спутницу жизни, но никакие уловки и даже угрозы ему не помогают. А прекрасная богатырша Варвара, напротив, только и успевает отбиваться от женихов, которые позарились на ее приданное. Как изменит героев не совсем романтическая встреча и какую роль в их судьбе сыграли царь Горох и острый на язык Колобок, можно узнать, посмотрев мультик в видеосервисе Wink.

Российский фантастический кинофильм «Календарь ма(й)я» (6+, со 2 ноября) — экранизация одноименного бестселлера Виктории Ледерман. По вине одного из героев жизнь трех современных подростков (можно сказать, лузеров) пошла вспять. Им снова придется переживать события, которые окажут влияние на будущее как их самих, так и близких. Чтобы остановить обратный отсчет и вернуться в настоящее, героям придется преодолеть и раскрыть себя. А еще одним действующим лицом картины стал прекрасный весенне-летний Санкт-Петербург, в котором хороши любые прогулки, даже во времени.

И еще один фантастический проект стартует в ноябре — сериал «Суперпозиция» (16+, с 10 ноября). Студент-физик и программист (Павел Табаков) начинает поиски отца, который будучи ученым занимался квантовой физикой, но внезапно исчез. Сын узнает, что отец открыл Мультивселенную. Оказывается, в разных мирах живут альтернативные версии одного и того же человека. Герой отправляется в полное опасностей путешествие по параллельным реальностям, которое продлится 10 серий.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.