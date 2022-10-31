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НовостиОбщество31 октября 2022 13:00

Шесть новых инкубаторов для выхаживания недоношенных малышей получила ККБ №2

Аппараты уже используют для лечения младенцев
Светлана ОВДЕЙ
Новые аппараты произведены в Екатеринбурге Фото: t.me/kkb2krasnodar

Новые аппараты произведены в Екатеринбурге Фото: t.me/kkb2krasnodar

Шесть новых инкубаторов для выхаживания недоношенных малышей получила Краевая клиническая больница № 2. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что аппараты произведены в Екатеринбурге. Новое оборудование отличается от устаревшего специальными двойными стенками, уникальной терморегуляционной системой и возможностью обеспечивать высокую влажность внутри инкубатора.

- Такие параметры необходимы для успешного выхаживания глубоко недоношенных детей, в определенной степени имитируя условия, при которых ребенок развивается внутриутробно, - рассказали в пресс-службе ККБ № 2.

Известно, что новые инкубаторы уже используют для лечения недоношенных младенцев.