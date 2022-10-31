«Фермерский островок» откроется в поселке Совхозном Славянского района Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый «Фермерский островок» откроют на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Торговая площадка заработает 1 ноября в поселке Совхозном Славянского района. Его оборудуют на улице Школьной, 605б. Местные производители представят такую продукцию, как мясо, рыба, фрукты, овощи и молочные товары.

Отмечается, что проект поможет фермерам реализовывать товар напрямую, а потребители получат широкий ассортимент продукции.

- Надеемся, что такой проект, как «Фермерский островок», будет способствовать решению вопросов реализации фермерских продуктов и получит распространение на всей территории региона, - отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный.