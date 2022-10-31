По тротуару на улице Батуринской стали ездить автомобили Фото: t.me/vokros

В Краснодаре тротуар по улице Батуринской оградят блоками от машин. Об этом сообщили в муниципальном центре управления краевого центра.

Информацию о ситуации разместили местные жители в соцсетях. Они задались вопросом, является ли тротуар законным и могут ли им пользоваться пешеходы.

По словам жителей, через тротуар стали ездить автомобили. А совсем недавно одна из машин сбила здесь пешехода.

- Временный тротуар сделали, чтобы дети могли добираться в школу № 102 со стороны улицы Кирилла Россинского. Однако водители стали по нему ездить, чтобы сократить путь. Чтобы подобные инциденты не повторялись, застройщик в очередной раз установит ограничительные блоки, которые убирают сами жители, - прокомментировали ситуацию в МЦУ Краснодара.

Отмечается, что сейчас специалисты обновляют улицу Батуринскую от улицы Кирилла Россинского до Семигорской. Здесь подготовят четырехполосную проезжую часть, тротуары по 2,25 метра шириной по обеим сторонам улицы и велодорожки.

- В этом же районе приводят в порядок улицы Лаперуза и Чепигинскую. Завершить все ремонтные работы по улицам Батуринской и Чепигинской планируют до конца года. Дорога по улице Лаперуза пока отсыпана гравием, в следующем году ее тоже заасфальтируют, - добавили в МЦУ краевого центра.