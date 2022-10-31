Новые сказки о главном: видеосервис Wink презентовал премьеры ноября

Фото: «Ростелеком»

Видеосервис «Ростелекома» расскажет об опасных преступниках и скромных героях, любящих родителях и трудных подростках, тех, кто состоялся в жизни, и тех, кто потерялся.

Российский фильм «Сказка для старых» (18+, уже доступен в Wink). Три года назад убитый бандит Муля обнаруживается живым и в трех городах одновременно. Три подопечных посланы в Петербург, Новосибирск и Ростов, чтобы разобраться со старой проблемой. Получился захватывающий криминальный трип по стране, в котором все оказывается совсем не тем, чем кажется.

В фильме «Три тысячи лет желаний» (18+, с 1 ноября) профессор литературы покупает в антикварной лавке старый пыльный сосуд и когда пытается его отчистить — выпускает на свободу джина. Выполнение трех желаний лингвистку интересует не столь сильно, как сам джин и его истории за тысячи лет жизни.

Фото: «Ростелеком»

Цифровая премьера российской детективной драмы «Похожий человек» (18+) состоится в ноябре в Wink и «Кинопоиск» (о дате сообщат дополнительно). Театральный режиссер Семён Серзин в кинодебюте по пьесе Дмитрия Данилова пытается разобраться, что за человек был Саша Иванов, который недавно вышел в окно. Следователь опрашивает соседей, знакомых, сослуживцев, бывшую девушку и у каждого — свой собственный портрет героя, не похожий на свидетельства других.

В южнокорейской детективной мелодраме «Решение уйти» (16+, уже доступна в Wink) в горах при падении с высоты погиб мужчина, профессионально занимавшийся альпинизмом. На простой несчастный случай не похоже и главной подозреваемой становится его вдова. Чем дальше идет расследование, тем серьезнее подозрения в этом у детектива. Но одновременно все сильнее взаимное притяжение между полицейским и подозреваемой.

«Развод в стиле кунг-фу» (16+, со 2 ноября). Главная героиня трагикомедии с элементами боевика — Зоро, муж которой вроде бы идеальный папа, иногда превращающийся в психологического монстра. Зоро долго терпела абьюзера ради дочери, но все меняет ее встреча с мастером кунг-фу. Героиня постепенно обретает веру в себя и готовится к победе в решающей битве.

Фото: «Ростелеком»

В ленте «Пассажиры ночи» (16+, с 3 ноября) у француженки Элизабет поначалу все хорошо: муж, двое детей, квартира в престижном районе. Но муж бросает семью, и Элизабет нужно приспосабливаться к новым обстоятельствам — ранее она не работала, так как занималась детьми и долго боролась с раком. Элизабет пополняет коллекцию проблем, взяв под опеку бездомную и очень сложную Талулу.

Российский психологический триллер «Плакать нельзя» (16+, с 24 ноября). Татьяна счастлива: переехала в Скандинавию, у нее любимый муж, подрастает сын. Но муж пропадает в горячей точке, она срывается на сыне, случайными свидетелями этого стали соседи. Однажды сын не вернулся из школы. Татьяне придется столкнуться со всей подноготной ювенальной юстиции, которая забрала Колю у матери.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.