Мобильный комплекс «Диспансеризация» приедет в Абинский район Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» приедет в Абинский район Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Врачи ККБ № 1 примут жителей в рамках Всероссийской недели снижения потребления соли. 1 ноября мобильный комплекс остановится в поселке Ахтырском по улице Мира, 1. А 2 ноября он будет работать в переулке Победы, 1 в станице Холмской.

Жители смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска, антропометрию, общий анализ крови, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, абсолютный и относительный сердечно-сосудистый риск. Врачи также проведут флюорографию легких, маммографию, электрокардиографию.

После этого жители пройдут на осмотр терапевта и получат краткую индивидуальную консультацию специалиста.