Следком передал гуманитарную помощь новым субъектам России

СК РФ и учащиеся учреждений ведомства передали гуманитарную помощь Донбассу, Херсонской и Запорожской областям Фото: пресс-служба СК РФ

Сотрудники СК РФ и учащиеся учреждений ведомства передали гуманитарную помощь Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Гуманитарный груз собрали сотрудники СК РФ, обучающиеся и работники ведомственных академий и кадетских корпусов, подопечные и медперсонал Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения Москвы. Гуманитарный груз передали в Ростовской области.

Для военнослужащих собрали теплые вещи, предметы обмундирования, продукты, медикаменты, бытовые принадлежности. А кадеты СК РФ подготовили для них поделки и написали письма.

- Я хочу подчеркнуть, что приняли участие все сотрудники ведомства от Дальнего Востока до Калининграда, это неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв Председателя СК России - оказать содействие тем, кто выполняет сложные боевые задачи, - отметил руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой России Сергей Петров.