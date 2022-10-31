Приставы Кубани с начала года взыскали более 19 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Приставы Кубани с начала года взыскали более 19 миллиардов рублей. Итоги работы территориального органа озвучил на пресс-конференции руководитель ГУ ФССП по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко.

Так, в регионе окончено почти 1,5 миллиона исполнительных производств на 19,3 миллиарда рублей. Уточняется, что по алиментам взыскано около 1,7 миллиарда рублей, по задолженности зарплаты – 67,5 миллиона рублей, а по штрафам ГИБДД – более 369 миллионов рублей.

- Повышенное внимание сотрудники уделяют социально-значимым исполнительным производствам - взыскание алиментных платежей и задолженностей по зарплате, обеспечение жильем детей-сирот, граждан - жизненно важными лекарственными препаратами, а также пополнение консолидированного бюджета, - отметил руководитель главный судебный пристав края Дмитрий Ткаченко.

Всего по этим производствам взыскано более 7,2 миллиарда рублей.