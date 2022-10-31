Заморозки на Кубани ожидаются в ночь на 1 ноября

В первый день ноября в регионе заметно похолодает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Кубани в первый день последнего осеннего месяца заметно похолодает. Так, в ночь на 1 ноября в регионе прогнозируют заморозки. Столбики термометров опустятся до -2 градусов, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Температура воздуха составит всего +3…-2°, на Азовском побережье - +1…6°. Днем по краю будет +8…13°, в горах ночью +1…-4°, днем - +3…8°, - прогнозируют синоптики.

1 ноября в регионе будет облачно. Местами в крае ночью пройдет небольшой дождь. А в горах он может пойти вместе с мокрым снегом.

Порывы ветра местами будут достигать 12-14 метров в секунду.