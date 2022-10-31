Жителям пострадавшего дома в Ейске выплатят денежные компенсации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ейске по 100 тысяч рублей получили 230 жителей пострадавшего после падения самолета дома. Трагедия произошла по улице Коммунистической, 20/1. Всего приняли 259 заявлений.

- Кроме того, всем проживающим в пострадавшем доме выплатили по 10 тысяч рублей. Деньги получили 795 человека. На данную выплату приняли 834 заявления, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, из резервного фонда Кубани всего на компенсации жителям дома выделили 67 миллионов рублей.

Кроме того, при частичной утрате имущества на каждого члена семьи жителям выплачивают по 50 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей получают люди при полной утрате имущества на каждого члена семьи. Также по 200 тысяч рублей выплачивают за легкий вред здоровью. За тяжелый и средний вред здоровью люди получат по 400 тысяч рублей. По 1 миллиону рублей выплатят родственникам погибших.