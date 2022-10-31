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НовостиОбщество31 октября 2022 16:00

В Сочи пройдет концерт всероссийского юношеского симфонического оркестра

Он выступит в честь своего десятилетия
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи 19 ноября пройдет концерт симфонического оркестра

В Сочи 19 ноября пройдет концерт симфонического оркестра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи пройдет концерт всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Он состоится 19 ноября в честь своего десятилетия.

- Впервые на юбилейном концерте ВЮСО выступит в обновленном составе 2022-2024 годов. По результатам национального отбора 2022 года туда вошли 216 молодых музыкантов. Им от 10 до 22 лет, - сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

Уточняется, что музыканты исполнят сочинения современных российских композиторов, которые созданы специально для коллектива. Прозвучат «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова и «Большая серенада» Александра Чайковского.