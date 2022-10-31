В Краснодаре благоустроят 18 территорий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре до конца 2022 года благоустроят 18 территорий. Работы пройдут в рамках инициативного бюджетирования. Шесть проектов уже завершены.

- Инициативные проекты – это эффективный механизм, который позволяет жителям реализовать свое право на участие в местном самоуправлении. Также решить проблемы конкретных территорий города и воплотить в жизнь важные инициативы. Они являются важным аспектом нашей деятельности, - сообщил и.о. главы Краснодара Максим Слюсарев.

Уточняется, что в 2022 году на реализацию инициативных проектов из городского бюджета выделили 25 миллионов рублей. В следующем году запланировано выделение 45 миллионов рублей. Это поможет увеличить количество и реализовать более финансово емкие проекты.