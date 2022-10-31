Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый Дом культуры возведут по нацпроекту в Анапе. В регионе появится сельский клуб. Его откроют благодаря национальному проекту «Культура».

- Селу был необходим культурный центр. Старое здание находилось в аварийном состоянии. До ближайшего учреждения жителям приходилось ехать очень далеко. Завершить строительство нового ДК планируют через год, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в Доме культуры предусмотрен зрительный зал на 200 мест, гончарная мастерская и библиотека. Также хореографический и спортивный залы.

На данный момент в будущем культурном центре армируют плиты перекрытия, устраивают контур заземления и стены лифтовой шахты.