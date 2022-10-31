В Павловской отремонтировали артезианскую скважину и построили водопровод. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Павловской построили 1,3 километра водопровода. Это помогло обеспечить качественным водоснабжением более двух тысяч жителей.

- В юго-восточном микрорайоне станицы Павловской построили водопроводные сети. Они появились по улицам Сиреневой, Тенистой, Осенней, Лесной, Студенческой и Раздольной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что завершается строительство порядка 3 километров инженерных сетей по двум переулкам и шести улицам.

Кроме того, завершили ремонт разведочно-эксплуатационной скважины. Всего на Кубани в 2022 году реконструируют более 40 артезианских скважин.