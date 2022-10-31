В одной из школ Краснодара не выявили никаких нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №89 Краснодара, где нашли червей в плове, не выявили нарушений. Ранее видео с тарелкой, где находилась еда, было опубликовано в одном из местных пабликов.

- В школе № 89 нарушения не выявлены. При проведении служебного расследования было установлено, что видеозапись тарелки с пловом была сделана не за обеденным столом, где питаются школьники, - сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

Уточняется, что от родителей детей обращений по данному вопросу не поступало.

Кроме того, при приготовлении блюд для школьников пища проходит тепловую обработку. Также соблюдаются все санитарные нормы и требования.