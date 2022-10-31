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НовостиОбщество31 октября 2022 18:04

В школе №89 Краснодара, где нашли червей в плове, не выявили нарушений

Тарелка с едой находилась не за обеденным столом, где питаются школьники
Мария ЧАЛАЯ
В одной из школ Краснодара не выявили никаких нарушений.

В одной из школ Краснодара не выявили никаких нарушений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №89 Краснодара, где нашли червей в плове, не выявили нарушений. Ранее видео с тарелкой, где находилась еда, было опубликовано в одном из местных пабликов.

- В школе № 89 нарушения не выявлены. При проведении служебного расследования было установлено, что видеозапись тарелки с пловом была сделана не за обеденным столом, где питаются школьники, - сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

Уточняется, что от родителей детей обращений по данному вопросу не поступало.

Кроме того, при приготовлении блюд для школьников пища проходит тепловую обработку. Также соблюдаются все санитарные нормы и требования.