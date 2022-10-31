На Кубани ко Дню народного единства подготовили проект «Донбасский характер»

На Кубани подготовили проект «Донбасский характер». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани ко Дню народного единства подготовили «Донбасский характер». Проект разработали вместе Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Л. Г. Гатова и Донецкая государственная академическая филармония.

- В разных городах и районах края с 30 октября по 3 ноября выступают творческие коллективы двух учреждений культуры. В Краснодаре на сцене музыкального театра 4 ноября проведут гала-концерт проекта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что для жителей исполнят произведения русской классики. Также прозвучит казачий фольклор, музыка советских композиторов и современных авторов.

Основной программой мероприятий станут песни о подвигах и мужестве защитников Отечества, о любви к Родине, единстве народов нашей многонациональной страны.