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НовостиОбщество31 октября 2022 20:53

На Кубани оштрафовали мэра Апшеронского района за нецелевое использование бюджетных средств

Суд назначил наказание в размере 20 тысяч рублей
Мария ЧАЛАЯ
Мэра Апшеронского района оштрафовали

Мэра Апшеронского района оштрафовали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани оштрафовали мэра Апшеронского района за нецелевое использование бюджетных средств. Нарушения были допущены в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- В 2021 году подрядной организацией были выполнены мероприятия по благоустройству набережной реки Туха. Их приняла и оплатила администрация городского поселения.

Однако в ходе проверки вскрыто, что часть работ выполнена на землях, не предназначенных для благоустройства и принадлежащих третьим лицам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что по факту выявленных нарушений прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении и. о. главы городского поселения за нецелевое использование бюджетных средств.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также подрядчик вернул в бюджет 50 тысяч рублей. Средства были использованы не по целевому назначению.