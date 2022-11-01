Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 и 2 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 1 и 2 ноября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет на ул. Авиационная, ул. Демократическая, ул. Кирова, ул. Мостовая, Кузнечная, ул. Батайская, ул. Раевская. Также на ул. Ахштырская, ул. Ильинская, ул. Кропоткинская, пер. Ахштырский, пер. Садовый; ул. Гастелло (частично), ул. Пензенская, Тихая, Грушевая; аул Тхагапш, п. Марьино, п. Ходоники; ул. Леселидзе (частично), ул. Джапаридзе (частично), СТ «Лесные поляны», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут по ул. Фундучная (частично), ул. Чехова (частично), ул. Войкова (частично), ул. Транспортная (частично). Также в п. Дагомыс ул. Больничная, ул. Виноградная 200, 202, пер. Виноградный (частично), ул. Восточная (частично), ул. Лавровая (частично), с. Измайловка, пер. Ясельный, Калиновый, Агрономический; пер. Ахунский (частично), пер. Юбилейный (частично); ул. Измайловская (частично) СТ "Калина"; ул. Мучурина, ул. Совхозная, ул. Михайловская; ул. Ивановская, ул. Зеленая, ул. Лесная, ул. Батайская, ул. Раевская, СТ «Медик», СТ «Подводник», СТ «Учитель», СТ «Здоровье», СТ «Родничок», СТ «Урожай», с. Каменка.

2 ноября электроэнергию отключат в п. Красная поляна п. Чвижепсе, п. Медвежий угол, п. Медовеевка; ул. Яблочная, пер. Теневой (частично), ул. Павла Корчагина 4, ул. Пионерская (частично), ул. Комсомольская 19, ул. Красная (частично), пер. Ряжский (частично), ул. Павла Корчагина (частично), ул. Войкова (частично).

Кроме того, света не будет в п. Барановка, п. Варваровка, п. Разбитый котел, п. Сергей поле ул. Золотая, Братьев Аракелян, Липовая, Звездная, Славы, ул. Новошкольная, пер. Масис, Ани; пос. Лазаревское ул. Хвойная, ул. Сочинское шоссе (частично); п. Третья Рота, ул. Волковских партизан (частично), п. Верхнерусское лоо, п. Харциз Первый, п. Харциз Второй, п. Отрадное, п. Солох-аул. Также в с. Измайловка, пер. Ясельный, Калиновый, Агрономический; пер. Ахунский (частично), пер. Юбилейный (частично); ул. Измайловская (частично) СТ "Калина"; ул. Мучурина, ул. Совхозная, ул. Михайловская, ул. Батайская, ул. Раевская, СТ «Медик», СТ «Подводник», СТ «Учитель», СТ «Здоровье», СТ «Родничок», СТ «Урожай», с. Каменка; : село Ермоловска, ул. Лавровая, ул. Попова, ул. Ермоловская; ул. Рижская, ул. Святогорская, ул. Витебская, ул. Владимировская; с. Верхнениколаевское, ул. Кузнечная; ул. Каспийская, ул. Бакинская, ул. Лесная.