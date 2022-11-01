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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:02

Оперштаб опроверг сообщения о сломанном оружии, выданном мобилизованным в Майкопе

Такая информация появилась в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Сообщение назвали фейком

Сообщение назвали фейком

В соцсетях появились сообщения о том, что в Майкопе мобилизованными из Краснодарского края выдали сломанное оружие. В оперштабе назвали такую рассылку фейком.

- Видеоролик действительно снят в Майкопе, где проходят подготовку мобилизованные жители Куюани. Однако оружие, показанное в видео, не выдавали мобилизованным, - сообщили в оперативном штабе.

По информации Южного военного округа, призывников оснастили новым оружием, а то, которое сняли на видео – хранилось на складе для списания

Ранее "Комсомолка" сообщала, что власти Кубани опровергли выдачу повесток после официального окончания мобилизации в регионе. В оперштабе это назвали фейком.