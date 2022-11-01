Погода в Адыгее 1 ноября 2022: день обещает быть солнечным

Узнали, какой будет погода в Адыгее 1 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 1 ноября 2022.

В Майкопе 1 ноября погода ожидается облачной. Максимальная температура воздуха +8°C. Ветер западный, 4 м/с. Несмотря на низкую температуру, день обещает быть солнечным. К вечеру температура опустится до 0°C. Ветер западный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +9°C. Ветер западный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0°C. Вечер пройдет без осадков. Ветер западный, 2 м/с.