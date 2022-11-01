Сборная из Адыгеи завоевала 6 медалей на чемпионате «Абилимпикс»

Нынешний «Абилимпикс» выдался особенно «урожайным» на награды. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Москве завершился национальный чемпионат для инвалидов и людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Сборная из Адыгеи завоевала на соревнованиях 6 медалей.

- Нынешний «Абилимпикс» выдался особенно «урожайным» на награды, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. - Наши земляки взяли 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», чемпионат проводят в рамках национального проекта «Образования». Это дает людям с ограниченными возможностями шанс получить профессиональное образование. Всего в соревнованиях поучаствовал 1021 конкурсант из всех уголков нашей страны.