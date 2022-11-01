Специальный поезд запустят на горнолыжные курорты Сочи из Ростова с 29 декабря

Время отправления из Ростова-на-Дону – 21:45, прибытие на вокзал «Роза Хутор» в 11:59 следующего дня. Фото: Иван ВИСЛОВ

РЖД запустит специальный поезд из Ростова. Он будет курсировать на горнолыжные курорты Сочи. Первый поезд из Ростова-на-Дону отправится 29 декабря, а со станции «Роза Хутор» - 30 декабря.

- Время отправления из Ростова-на-Дону – 21:45, прибытие на вокзал «Роза Хутор» в 11:59 следующего дня. Обратно поезд будет отправляться в 17:30 и прибывать в столицу Дона в 08:33, - сообщили в пресс-службе РЖД.

К слову, поезда «Лыжная стрела» из Ростова будут ходить до 8 января включительно, а с «Роза Хутор» до 9 января. Кстати, в поездах предусмотрен бесплатный провоз спортивного инвентаря. Туристы могут взять с собой сноуборды, лыжи, хоккейные клюшки.