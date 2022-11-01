Адыгея выросла в рейтинге цифровой трансформации на 29 позиций

По итогам цифровой трансформации в рейтинге региональных руководителей Адыгея поднялась с 77 на 48 место Фото: Евгения ГУСЕВА

В республике состоялось совещание по вопросу цифровой трансформации экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования и госуправления. По итогам цифровой трансформации в рейтинге региональных руководителей республика поднялась с 77 на 48 место.

- До конца года остается не так много времени. Все упущения ведомств необходимо исправить в оптимальные сроки, - отметил и. о. премьер - министра Адыгеи Анзаур Керашев. - Ответственным за достижение целевых показателей стратегии и программы цифровой трансформации важно проанализировать ситуацию и усилить работу на проблемных направлениях

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», данный рейтинг формируется на основании 7 критериев. Республика поднялась на 29 позиций. Однако до конца 2022 года стоит задача достигнуть значения 71 показателя. На данный момент он равняется 53, работа еще по 4 продолжается.