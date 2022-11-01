Кадастровая палата Кубани рассказала, как определить границы вблизи водоемов

Кадастровая палата региона

Береговые линии водных объектов относятся к особенно важному виду сведений Единого государственного реестра недвижимости. О том, что такое береговые линии и почему так важно знать их расположение рассказывают эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Береговая линия – это линия пересечения поверхности водного объекта с поверхностью суши. Она определяется в зависимости от масштаба водного объекта:

- для моря – по постоянному уровню воды или по линии максимального отлива, если уровень воды периодически меняется;

- для реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера – по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

- для пруда, водохранилища – по нормальному подпорному уровню воды;

- для болота – по границе залежи торфа на нулевой глубине.

Местоположение береговой линии устанавливают органы государственной власти субъекта РФ, либо Федеральное агентство водных ресурсов. После чего данные вносят в ЕГРН.

«Местоположение береговой линии считается определенным со дня внесения сведений о местоположении береговой линии в ЕГРН. На сегодняшний день специалисты Кадастровой палатой по Краснодарскому краю внесли 303 береговые линии, то есть границы водных объектов, в Единый государственный реестр недвижимости», – отмечает начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Дмитрий Тонхоноев.

От расположения береговых линий определяются границы береговой полосы, водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос существуют особые условия использования территории, а земли в пределах береговой полосы вообще ограничены в обороте. Поэтому перед покупкой земельного участка вблизи водоема стоит удостовериться, что границы участка не попадают в зону с ограничениями.

Расположение береговых линий можно проверить на Публичной кадастровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru) с помощью настройки слоев. Чтобы увидеть на карте выделенные цветом зоны, выберите из раздела «общедоступные сведения, содержащиеся в ЕГРН» Зоны и территории. Береговые линии и водные объекты будут обозначены на карте синим цветом.

Также с помощью Публичной кадастровой карты можно узнать, пересекают ли границы интересуемого участка зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ):

1. Сначала нужно найти участок на карте: ввести адрес или кадастровый номер в поисковую строку, либо найти участок по расположению.

2. Далее выбрать в параметрах поиска «ЗОУИТ».

3. Если участок находит в какой-либо зоне, будет показано не только наименование (например, зона затопления, водоохранная зона и т.п.), но и ограничения, накладываемые на указанную зону. Если же при поиске ЗОУИТ на интересуемом участке ничего не найдено, значит в данной территории не зарегистрировано никаких зон с особыми условиями использования.

Еще один способ проверить наличие ограничений на земельном участке – заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. В данной выписке содержится наиболее полная информация о характеристиках объекта.

Заказать выписку из ЕГРН можно любым удобным способом:

- в бумажном виде в любом офисе МФЦ;

- в электронной форме на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра (kadastr.ru) с помощью онлайн-сервиса «Заказ выписок из ЕГРН»;

-на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в «Личном кабинете»;

Также бумажную выписку можно заказать не выходя из дома, заказав выездное обслуживание Кадастровой палаты, по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.