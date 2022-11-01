Казаки Адыгеи и Кубани передали свыше 10 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Более 10 тонн гуманитарной помощи направлено в зону СВО. Фото: Майкопский казачий отдел

Казаки Адыгеи и Кубани передали свыше 10 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Направлены не только еда и товары первой необходимости. Участникам СВО также переданы письма поддержки от детей и учащихся казачьих классов.

- Более десяти тонн осенне-зимней детской и взрослой одежды и обуви, термобелья, продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, средств гигиены, детского питания, памперсов и многое другое собрали во всех районных казачьих обществах Майкопского казачьего отдела, учащиеся школ, предприниматели и неравнодушные жители Адыгеи и Кубани, - рассказали в Майкопском казачьем отделе.

Кроме того, участникам СВО отправлено 500 кг копченного адыгейского сыра и более тонны овощей и фруктов. А также 4 автомобиля.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на этом сбор гуманитарной помощи не закончен. Принести необходимые товары может каждый желающий. Пункт сбора организован на базе Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.