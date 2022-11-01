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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:46

В Сочи завели дело на водителя BMW, который не рассчитался на АЗС

Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы
Ангелина НАЗАРЧУК
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился кассир АЗС. По словам продавца, к автозаправочной колонке подъехал автомобиль BMW. Водитель попросил полную заправку бака. После того, как топливо залила, мужчина сел в машину и уехал, не оплатив услуги. Сумма ущерба составила 3000 рублей.

- По записям камер видеонаблюдения, установленных в Хостинском районе Сочи, сотрудники уголовного розыска установили маршрут передвижения подозреваемого. На одной из улиц разыскиваемое транспортное средство было остановлено, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Водителем оказался 43-летний приезжий. Мужчина временно проживал в Сочи. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет тюрьмы.