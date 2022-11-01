В Краснодаре запланирован капремонт улиц Александровской, Ратной Славы и Зиповской

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Мэрия Краснодара проведет аукцион по выбору подрядных организаций, которые приведут в порядок улицы Александровскую, Ратной Славы и Зиповскую. Подрядчика выберут 10 ноября.

- Гравийные участки заасфальтируют. А Зиповскую от Байбакова до Московской расширят до четырех полос. Кроме этого. На всех улицах запланирован комплексный ремонт: на них обустроят тротуары и велодорожки, сети уличного освещения, инженерные сети, выполнят озеленение, установят дорожные знаки, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Планируется, что работы на всех трех улицах стартуют в декабре, а завершатся до конца 2023 года.