В горах Сочи на высоте 2200 метров образовались 25-сантиметровые сугробы

На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снега составляет уже 25 сантиметров. Фото: веб-камеры

В Сочи погода продолжает удивлять. В прибрежной части город заливает дождям. А вот в горах начали образовываться настоящие сугробы. На высоте 2200 метров над уровнем моря высота снега составляет уже 25 сантиметров.

К слову, утром 1 ноября снегопад успокоился. Сильных осадков нет, а ветра почти не чувствуется. Температура воздуха составляет -4 градуса. А видимость - более 20 километров.

- Текущая неделя - завершающая в этом летнем сезоне, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор». - С 7 ноября канатные дороги с подъемом на Роза Пик будут закрыты на регламентные работы.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи из-за выпавшего снега закрыли канатные дороги. Высота снега достигла 7 сантиметров.