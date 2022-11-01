РНКБ вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных банков России по версии «Сколково»

Фото предоставлено пресс-службой РНКБ

Банк РНКБ вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии «Сколково», поднявшись на 7 позиций - с 25-го на 18-е место по итогам I полугодия 2022 года. Кредитная организация активно сотрудничает со стартапами, внедряет инновационные сервисы и поддерживает государственные инициативы в сфере инноваций.

Исследование проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». Для анализа инновационности банков эксперты Sk Fintech Hub использовали данные из открытых источников.

- Банки-лидеры инвестируют не только в собственную разработку, но и активно заключают контракты с российскими стартапами, выстраивая фаст-треки или совершая сделки с технологическими компаниями через корпоративные фонды. Также мы наблюдаем поиск новых моделей по обеспечению цифрового суверенитета, например, создание единых библиотек референсных архитектур, запуск российских репозиториев открытого кода или государственно-частные партнерства по сквозным технологиям. Государство в свою очередь обеспечило беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли, например, Фонд “Сколково” предоставил заказчикам гранты на внедрение российских технологий с покрытием до 80% бюджета проекта суммой до 300 млн рублей, – прокомментировал директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

Всего в рейтинг вошли 30 российских банков. Skolkovo Fintech Hub проводит рейтинг инновационности банков в седьмой раз с 2019 года. Эксперты тщательно анализируют деятельность российских банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в области цифровизации отрасли.

- Инновации в банковском секторе, в том числе в сфере цифровизации, имеют огромное значение для развития финансовой системы, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги, и активно поддерживаем государственные инициативы в сфере инноваций. Например, вместе с крымскими властями мы реализуем масштабный республиканский проект «Цифровая среда», благодаря которому наш банк смог реализовать возможность безналичной оплаты за проезд и учёта пассажиров льготных категорий в городском и междугороднем транспорте, организовать в школах расчеты детскими банковскими картами за питание в школьных столовых, и в целом расширить возможности использования банковских карт. Мы постоянно предлагаем нашим клиентам новые инструменты для комфортного использования банковских продуктов, и рады, что занимаем достойное место в рейтинге самых инновационных банков РФ.

В исследовании принял участие резидент «Сколково» Dsight. Компания предоставила данные по венчурным сделкам исследуемых банков, а также общему объему венчурного рынка России за первое полугодие 2022 года.