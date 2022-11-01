Международная 31-я Геленджикская регата продолжается

Пресс-служба ВФПС

29 октября в Геленджике стартовала Международная 31-я Геленджикская регата. Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Елена Василенко, депутат Думы Василий Лепихин, а также Юрий Дегтярев, президент федерации парусного спорта Краснодарского края Александр Мазурин, вице-президент ВФПС Владимир Коваленко, исполнительный директор ВФПС Павел Соболев, главный судья регаты президент Федерации парусного спорта города Сочи Алексей Ганженко и президент Федерации парусного спорта города-курорта Геленджик Денис Грибанов с большим интересом наблюдали за участниками соревнований.

Пресс-служба ВФПС

В этом году регата собрала рекордное число гонщиков: 866 яхтсменов из 6 стран: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 28 регионов.

Пресс-служба ВФПС

- А 30 лет назад начиналось все со 132 участников. И за это время их количество увеличилось почти в семь раз! - с гордостью и со слезами счастья на глазах вспоминает человек-легенда, основатель Геленджикской регаты Юрий Дегтярев. - Но как тогда, много лет назад, так и сейчас сердце замирает от радости и гордости, глядя на воспитанников регаты за штурвалом.

Пресс-служба ВФПС

Геленджикская регата проходит на курорте уже в 31-й раз. Но впервые она получила международный статус. Это стало возможным благодаря поддержке Олимпийского комитета России – генерального спонсора соревнований.

Пресс-служба ВФПС

Первый день соревнований начался по плану - флот вышел на старт в 13:00. Однако погодные условия внесли свои коррективы в планы участников соревнований. Причем бороться спортсменам пришлось не только между собой, но и со стихией. На курорте разыгрался штормовой ветер. Из-за капризов погоды организаторам пришлось сократить одну гонку, на зеленой дистанции, и перенести другую – на желтой.

Пресс-служба ВФПС

- Погода была неустойчивой и по направлению ветра, и по силе. Поэтому на зеленой дистанции удалось провести только одну гонку. Следующую гонку, которую мы запустили, пришлось прекратить, потому что ветер очень сильно зашел. А желтую дистанцию мы не стали выпускать, так как уже не оставалось времени для проведения полноценной гонки, – рассказал главный судья Алексей Ганженко.

Пресс-служба ВФПС

- Поначалу ветер был примерно от 3 до 6 узлов, – поделился судья протестового комитета Вениамин Гусев. – Первую гонку успели провести. Ветер то затихал, то усиливался. После финиша первой гонки дали старт второй, но в это время ветер очень сильно ушел вправо, получился так называемый «трамвай», и гоночный комитет принял решение о прекращении этой гонки. Потом ветер совсем изменился, ушел почти на 180 градусов от того, что было с начала гонок. Переставили флот на новое место и ждали стабильных условий. Однако ветер так и дул по непонятным физическим законам: у берега одно направление, а там, где стояло главное судно гоночного комитета, другое. Поэтому было принято решение о прекращении гонок на зеленой дистанции.

Пресс-служба ВФПС

Во второй день, 30 октября, соревнования продолжились до захода солнца. Судья Владимир Комель поделился впечатлениями:

Пресс-служба ВФПС

- Гонки шли буквально до заката! Во всех классах прошло по три гонки. Но представители класса Луч-мини, к сожалению, были направлены на берег - не успели, солнце садилось, а мы можем быть на воде только до 17:30. В целом был плодотворный день с хорошим ветром до 13 узлов.

Пресс-служба ВФПС

Подробнее с результатами соревнований можно ознакомиться здесь.

Регата продолжится до 3 ноября.

Организаторы соревнования: Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС), федерация парусного спорта Краснодарского края (ФПС КК), федерация парусного спорта города-курорта Геленджик.

Генеральный спонсор – Олимпийский комитет России.