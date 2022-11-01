Краснодарский край принял более 10 тысяч жителей Херсонской области

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани из Херсонской области приехало более 10 тысяч человек. Всех разместили на побережье региона.

- Более 8,8 тысячи жителей Херсонской области поселили в отелях Анапы, еще порядка 790 человек – в здравницах Темрюкского района, свыше 450 человек – в Туапсе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубань приезжают на поездах или личных машинах. Жителей Херсонской области консультируют волонтеры. Например, в Анапе работают два информационных центра - на Пионерском проспекте, 100 и 234. В них представители администрации края, мэрии Анапы и горбольницы помогают с оформлением выплат, консультируют по вопросам социального обеспечения инвалидов и других льготных категорий. Там же на местах сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, оказывают услуги по вопросам детских пособий и материнского капитала.