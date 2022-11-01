Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

На год в Мостовском районе из-за ремонта моста через реку Фарс введут реверсивное движение.

- С 1 декабря на трассе Р-217 будет организован реверс по временной объездной дороге и временной переправе, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В настоящее время движение по мосту осуществляется с ограничениями по весу в реверсивном режиме. Мост находится в предаварийном состоянии. До начала работ будет рядом возведут временный мост, и движение транспорта будет запущено по нему.

- При ремонте моста через реку Фарс обустроят новые береговые и промежуточные опоры, замеят пролетное строение. Кроме того, проведут рекультивацию земель, укрепят насыпь и русло реки, обустроят шумозащитные экраны, оборудуют системы водопровода, канализации, связи и освещения. По сути, это строительство нового моста на месте старого, - добавили в компании.

Выполнить все работы и запустить движение в нормальном режиме дорожникам предстоит до декабря 2023 года.