Мемориальную доску первому истребительному батальону открыли в Майкопе

Памятный объект станет началом военно-исторического маршрута «Партизанская тропа Майкопа». Фото: Госсовет-Хасэ РА

В Майкопе открыли мемориальную доску первому истребительному батальону. Памятный объект станет началом военно-исторического маршрута «Партизанская тропа Майкопа».

- Открытие мемориальной доски – важное событие для республиканской столицы. Это возможность увековечить память о людях, чья жизнь служит нам примером мужества и доблести, они составляют гордость нашего города и остаются образцом для подрастающего поколения, - отметил заместитель председателя Госсовета Хасэ РА Герой России Эдуард Цеев.

СПРАВКА «КП»

Истребительный батальон в Майкопе создали в июле 1941 года. В его состав входило 4 роты. Там бойцы в свободное от учебы и работы время проходили военную подготовку. Они несли караул, а также патрулировали улицы города.