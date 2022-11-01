В Геленджике открыли Аллею Славы почетных жителей города

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В здании Центра развития творчества детей и юношей создали Аллею Славы, посвященную почетным гражданам Геленджика. Ее открыли почетный житель города-курорта, депутат Гордумы Михаил Димитриев, а также победительница конкурса «Лидер ли ты?», ученица школы №1 имени адмирала Холостякова Тереза Хачатрян.

После открытия именных табличек почетные жители города-курорта прошлись по Аллее Славы и отправились в актовый зал, где школьники приготовили для них концерт.

Михаил Димитриев отметил, что учащиеся школ во время общения с почетными гражданами города-курорта знакомятся с трудовыми подвигами каждого из них и проникаются ценностями труда на благо курорта, что является важным воспитательным компонентом молодежи.

- Интерес детей к этой работе не угасает. Уверена, что школьники, которые продолжат ею заниматься, будут вносить новые идеи, а мы сможем способствовать их реализации. Параллельно с этим открываем и новых активистов среди ребят, - добавила председатель Совета молодых депутатов Елена Судакова.

Она добавила, что над Аллеей Славы школьники работали вместе с наставниками. Они собирали и систематизировали информацию о каждом из почетных жителей города. Более того, активисты Центра развития творчества детей и молодежи побывали в Санкт-Петербурге и познакомились с коллегами, более 20 лет работающими над популяризацией и развитием института почетного гражданства.