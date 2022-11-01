Газопровод построят в трех поселках Сочи в 2023 году

Мэрия в 2023 году планирует построить газопроводы в поселках Вардане, Головинка и Якорная Щель. Фото: администрация Сочи

В Сочи администрация продолжает работу над схемой газификации. Мэрия в 2023 году планирует построить газопроводы в поселках Вардане, Головинка и Якорная Щель.

- В этом году по муниципальной программе провели сети к селу Мамедова Щель, поселку Лоо. Еще до конца года построим газопровод на улицах Буковой и Дубовой села Раздольное, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На данный момент специалисты начали проект в селах Измайловка и Семеновка. Продолжают работы по догазификации в селе Нижняя Хобза. На сегодняшний день специалисты обрабатывают более 5000 обращений.

По словам мэра Сочи, газификации разбита на четыре этапа. Первые два завершат уже до конца 2022 года. А в 2023 году администрация будет иметь цифровую модель с каждой улицей и домом, куда пойдет голубое топливо. Все расчеты занесут в новый Генплан.