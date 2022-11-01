Из Краснодарского края на срочную службу отправятся 6 тысяч человек

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1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. От Краснодарского края ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнят 6 тысяч призывников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Сегодня стартовала осенняя призывная кампания. На срочную службу в Вооруженные силы России отправятся более 6 тысяч жителей Кубани, - написал Кондратьев в соцсетях.

Кроме этого, глава края добавил, что ни один призывник-срочник не отправится в зону СВО.

- Поговорили с военным комиссаром края Александром Кузнецовым. Он заверил, что ни один призывник-срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России, - акцентировал Кондратьев.